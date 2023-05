Als Olexandr Tarasow im März 2022 in Cherson verschwand, war das eine Nachricht, wie sie ukrainische Medien in jenen Tagen häufig aus den von Russland besetzten Gebieten im Süden der Ukraine berichteten. Unbekannte hatten Tarasow in einen schwarzen Mercedes ohne Nummernschilder gezerrt. In den Tagen zuvor hatte er in Cherson an friedlichen Protesten gegen die russische Okkupation teilgenommen und Videos davon in sozialen Medien hochgeladen.

Reinhard Veser



Bis zur Befreiung Chersons im November sind in der Region Hunderte Lokalpolitiker, Aktivisten, Journalisten, Beamte oder zufällige Menschen von den Besatzern festgenommen worden. Gegen einige wurden später öffentlich Anschuldigungen erhoben, von manchen verlor sich jede Spur, andere wurden später tot aufgefunden, schrecklich zugerichtet.