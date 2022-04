Russlands Angriffskrieg : Weltbank prognostiziert Halbierung der ukrainischen Wirtschaftsleistung

Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten am Sonntag voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen zehn und 35 Prozent ausgegangen war. Die Wirtschaft des mit internationalen Sanktionen belegten Russland werde um 11,2 Prozent schrumpfen.

„Die Ergebnisse unserer Analyse sind sehr ernüchternd“, erklärte die Vizepräsidentin der Weltbank für Europa und Zentralasien, Anna Bjerde. „Unsere Prognosen zeigen, dass die russische Invasion in der Ukraine die Erholung der Region von der Pandemie zunichte gemacht hat.“ Der „zweite große Schock“ treffe die Volkswirtschaften zu einem „prekären Zeitpunkt“.

Die in Washington ansässige Institution geht davon aus, dass die Schwellen- und Entwicklungsländer in der Region Europa und Zentralasien in diesem Jahr um 4,1 Prozent schrumpfen werden. Das ist eine drastische Kehrtwende gegenüber dem vor dem Krieg prognostizierten Wachstum von drei Prozent und doppelt so schlimm wie die durch die Pandemie verursachte Rezession im Jahr 2020.

Auswirkungen für Energie- und Getreidepreise

Am schlimmsten ist die Ukraine betroffen. Getreideexporte und andere wirtschaftliche Aktivitäten sind „in weiten Teilen des Landes aufgrund der schweren Schäden an der Infrastruktur unmöglich geworden“, erklärte Bjerde. Das hat weltweite Folgen: Wegen des Kriegs sind die Weltmarktpreise für Getreide und Energie, wo die Ukraine und Russland zu den wichtigsten Exporteuren gehören, deutlich in die Höhe geschossen.

Die Prognosen der Bank gingen davon aus, dass der Krieg noch einige Monate andauern wird. Im Falle einer deutlichen Eskalation könnte die Wirtschaft der Ukraine gar um 75 Prozent, die Russlands um 20 Prozent einbrechen.

Die Armut steigt rapide an

Durch den Krieg wird sich der Weltbank zufolge auch die Armut in der Ukraine vervielfachen. Der Anteil der Bevölkerung, der mit 5,50 Dollar (5,05 Euro) pro Tag auskommen muss, wird nach Angaben der Weltbank in diesem Jahr auf 19,8 Prozent steigen, während es 2021 nur 1,8 Prozent waren.

