Ein Mann läuft am 9. Juni durch eine überschwemmte Straße in Cherson. Bild: dpa

In der Ukraine wächst die Sorge vor möglichen Sabotageakten an weiteren Staudämmen. Am Dienstag hatte ein ukrainischer Kommandeur eine Sprengung vom Flüsschen Mokri Jaly gemeldet, wo Kiews Truppen an der Grenze zum Gebiet Donezk offenbar mehrere besetzte Dörfer befreit haben.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Die größte Sorge gilt den großen Stauseen am Dnipro. Davon gibt es – den fast leergelaufenen Kachowka-Stausee mitgerechnet – sechs. Fast alle sind größer als der Bodensee und mit Wasserkraftwerken versehen, die Seen bei Kachowka und Krementschuk sind sogar jeweils viermal größer. Der oberhalb von Kiew gelegene See, das „Kiewer Meer“, würde bei einer Zerstörung Teile der Hauptstadt überfluten.