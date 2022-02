An belarussischer Grenze : Wer sind die Verhandler aus Russland und der Ukraine?

Der russische Präsidentenberater Wladimir Medinskij (Zweiter links) und David Arachamija, Anführer der ukrainischen Unterhändler (Dritter rechts), bei den Beratungen am 28. Februar in der Region Gomel Bild: AP

David Arachamija hat schon als Jugendlicher erfahren, was Krieg ist. Als er 13 Jahre alt war, gehörte seine Familie zu den etwa 250.000 Georgiern, die während der Kämpfe in den Jahren 1992/1993 Abchasien verlassen mussten – jene Region Georgiens, die Russland unmittelbar nach dem russisch-georgischen Krieg im August 2008 als „unabhängigen Staat“ anerkannt hat. Wie viele andere Georgier aus Abchasien verschlug es seine Familie in die Ukraine.

Auch sein Weg in die Politik begann mit dem Krieg: Im März 2014 gründete Arachamija, mittlerweile ein erfolgreicher Unternehmer, eine Organisation, die Geld sammelte, um Ausrüstung für die 79. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte zu kaufen. Die Einheit aus Mykolajiw in der Südukraine, wo Arachamija aufgewachsen ist, stand damals während der russischen Annexion der Krim an der Landverbindung zwischen der Halbinsel und dem ukrainischen Festland. Als im Sommer 2014 der Krieg im Donbass entbrannte, war sie an einigen der schwersten Kämpfe beteiligt.

Am Montag führte Arachamija die ukrainischen Unterhändler an, die zu Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand nach Belarus gereist sind. Er ist Vorsitzender der Fraktion von Präsident Wolodymyr Selenskyjs Partei „Diener des Volkes“ im ukrainischen Parlament. Die Zusammensetzung der ukrainischen Delegation zeigt zweierlei: Wie ernst es der ukrainischen Führung mit den Gesprächen ist – und wie weit entfernt von der Wirklichkeit die von der russischen Führung ständig wiederholte Behauptung ist, in der Ukraine herrschten Nazis, die alles blutig unterdrückten, was nicht reinrassig ukrainisch sei.

Selenskyj sieht kaum Aussicht auf Erfolg

Selenskyj sagte bei der Ankündigung der Gespräche am Sonntag zwar, er glaube sehe keine großen Erfolgsaussichten. Aber es müsse versucht werden, „damit kein einziger Bürger der Ukraine im geringsten daran zweifelt, dass ich als Präsident versucht habe, den Krieg zu stoppen als es eine auch noch so kleine Chance dazu gab“. Einige der engsten Mitarbeiter Selenskyjs machten sich auf die Reise nach Belarus, die angesichts der Äußerungen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber der ukrainischen Führung nicht nur wegen der Kämpfe in der Ukraine riskant war. In einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums vom Montagnachmittag wurde die Ausgabe von Waffen an die Kiewer Bevölkerung durch ukrainische Führung als „verbrecherisch“ verurteilt. Öffentlich angekündigt und verantwortet wurde diese Maßnahme von Verteidigungsminister Olexij Resnikow, der Mitglied der ukrainischen Delegation war.

Lukaschenko hatte nach Angaben Selenskyjs zwar zugesichert, dass für die Zeit der Gespräche von belarussischem Gebiet aus keine Raketen abgeschossen und keine Flugzeuge oder Hubschrauber zu Einsätzen gegen die Ukraine starten würden. Die Ukrainer nahmen einen Umweg über Polen, weil sie auf dem direkten Weg von Kiew zum Verhandlungsort am Fluss Pripjat im belarussisch-ukrainischen Grenzgebiet direkt durch die Frontlinien hätten fahren müssen. Noch während sie unterwegs waren, stiegen laut ukrainischen Angaben von belarussischen Flughäfen entgegen der Zusage Lukaschenkos wieder Militärflugzeuge in Richtung Ukraine auf.

Neben Resnikow und dem Georgier Arachamija, der erst seit 2015 einen ukrainischen Pass hat, war das wichtigste Mitglied der ukrainischen Delegation der Präsidentenberater Michail Podoljak. Er wurde zwar 1972 in der Nähe von Lwiw in der Westukraine geboren, lebte aber seit Ende der achtziger Jahre in Belarus, wo er als Journalist für russischsprachige Zeitungen arbeitete, bis er 2004 wegen kritischer Artikel über das Regime von Alexandr Lukaschenko in die Ukraine deportiert wurde. Podoljak gehört zu denjenigen Männern aus der Umgebung Selenskyjs, die seit dem russischen Angriff am Donnerstagmorgen regelmäßig vor laufender Kamera über die Entwicklungen berichtet haben.