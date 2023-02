Vor dem Jahrestag von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in der UN-Generalversammlung in New York um eine Resolution gerungen. Es besteht die Sorge, dass Russland am Ende weniger isoliert dasteht.

Auffallend zurückhaltend betrat Linda Thomas-Greenfield das Podium der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Die amerikanische UN-Botschafterin, ansonsten bekannt für ihre deutliche Sprache, sprach am Mittwoch davon, wie wichtig es sei, diese historische Resolution zu verabschieden, die sich gegen Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine wende. Diplomaten in New York sind in Sorge, die Isolierung Russlands könne zu bröckeln beginnen.

Thomas-Greenfield erinnerte an die Lage vor einem Jahr, als Washington wochenlang Kiew warnte, eine Invasion stehe unmittelbar bevor – und Moskau entgegnete, man möge die Hysterie beenden, eine Besatzung der Ukraine sei nicht geplant. Der folgende illegale und unbegründete Krieg sei nicht nur ein Angriff auf die Ukraine gewesen, sagte die Botschafterin, sondern auch auf die Charta der Vereinten Nationen, die nun – nach einem Jahr des Krieges durch ein UN-Sicherheitsratsmitglied – in ihrer Existenz bedroht sei. Diese Abstimmung werde in die Geschichte eingehen.

Thomas-Greenfield zitierte zwar ihren Präsidenten Joe Biden, der Putin zuletzt in Warschau, einen Tag nach seinem Besuch in Kiew, Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen hatte. Sie mied es aber, von Tribunalen und Ähnlichem zu sprechen. Ihr Appell galt den UN-Mitgliedstaaten die Prinzipien zu verteidigen, welche die Vereinten Nationen ausmachen.

In New York soll am heutigen Donnerstag eine Resolution verabschiedet werden, welche die territoriale Integrität der Ukraine und einen Rückzug der russischen Truppen aus dem Nachbarland fordert. Ansonsten vermied der Westen es, Moskau an den Pranger zu stellen. Es gilt nämlich, Skeptiker ins westliche Lager zu ziehen. In Afrika und in Teilen Lateinamerikas macht sich eine gewisse Kriegsmüdigkeit breit. Auch findet das Narrativ Widerhall, ganz unschuldig sei Amerika, das zu den Nutznießern des Krieges zähle, an der Entwicklung nicht. Die Strategie der westlichen Unterstützer der Ukraine ist es daher, so viele Länder wie möglich zu einem Ja zu bewegen. Sie wollen an die Abstimmungsergebnisse des vergangenen Jahres anknüpfen, als sich im Oktober 143 Staaten bei einer ähnlichen Abstimmung gegen völkerrechtswidrige Annexionen durch Moskau gestellt hatten.

Russlands Botschafter zieht Vergleich zum Zweiten Weltkrieg

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hielt sich aus nachvollziehbaren Gründen nicht an die Sprachregelung des Westens: Russland deportiere Tausende Kinder, um sie von russischen Familien adoptieren und zu Russen umerziehen zu lassen. „Das ist ein Völkermord, und dem stehen wir heute gegenüber“, sagte Kuleba zu Beginn einer Sondersitzung. Weiter sagte er, dass die Staaten der Welt sich angesichts der russischen Aggression nicht neutral verhalten könnten. Er warb um Unterstützung der Resolution.

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja warf dem Westen ähnliche Motive wie im Zweiten Weltkrieg vor. „Dies ist ein Krieg, der, wie es auch vor 80 Jahren der Fall war, einen verräterischen und mächtigen Feind involviert, der unser Land übernehmen und uns unterwerfen will“, sagte er. Der Westen wolle das Ende Russlands erreichen. „Das Ziel ist jetzt, die Ukraine zu bewaffnen und damit meinem Land eine strategische Niederlage zuzufügen, es zu zerstückeln und zu zerstören.“ So trug Nebensja Putins Narrativ vor. Sodann an Berlin gerichtet, giftete er: „Die deutschen Panzer werden wieder einmal Russen töten.“

Außenministerin Annalena Baerbock soll ebenso wie Antony Blinken, ihr amerikanischer Kollege, und der britische Außenminister James Cleverly am Donnerstag sprechen. UN-Generalsekretär António Guterres hatte zum Auftakt der Debatte die „implizierten Androhungen eines Einsatzes von Atomwaffen“ kritisiert. Eine sogenannte taktische Verwendung von Kernwaffen, wie Putin sie mehrmals angedeutet hat, sei „völlig inakzeptabel“. Es sei „höchste Zeit, vom Abgrund zurückzutreten“.