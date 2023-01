Russlands Außenminister : Herzlicher Empfang für Lawrow in Südafrika

Sergej Lawrow und Naledi Pandor am Montag in Pretoria Bild: dpa

Es ist ein Treffen unter Freunden mit viel Symbolkraft gewesen: Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor hat ihren russischen Amtskollegen Sergej Lawrow am Montagmorgen herzlich in Pretoria empfangen. Die beiden Minister versicherten sich gegenseitiger Unterstützung. Pandor sprach von „fruchtbaren Diskussionen“, Lawrow betonte den „regelmäßigen politischen Dialog“ mit Südafrika und die „breite Zusammenarbeit“ in den Bereichen Wirtschaft, Hochtechnologie bis zum Militär.

Claudia Bröll

Während die südafrikanische Ministerin die Hoffnung ausdrückte, den Ukrainekonflikt durch Verhandlungen zu einem friedlichen Ende zu bringen, beschuldigte Lawrow die amerikanische, die britische und die europäischen Regierungen, Verhandlungen zu blockieren. „Es ist offensichtlich, dass das Problem im Fehlen von Verhandlungen besteht.“

Südafrikas Regierung pocht auf „Neutralität“ im Ukrainekonflikt. Der Staatspräsident Cyril Ramaphosa hat immer wieder angeboten, als Vermittler aufzutreten. In allen Abstimmungen zum Ukrainekrieg in den Vereinten Nationen hat sich Südafrika bisher enthalten. Im eigenen Land ist dieser Kurs nicht unumstritten. Teile der Opposition und die größte Oppositionspartei Democratic Alliance (DA) fordern immer wieder, die Regierung müsse die Invasion und die Menschenrechtsverletzungen verurteilen und auf einen Abzug Russlands dringen, zumal der Westen ein weitaus wichtigerer Wirtschaftspartner sei.

Historische Verbindung

Südafrika hat den Vorsitz in der Gruppe der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) inne und wird in diesem Jahr ein BRICS-Gipfeltreffen ausrichten. Die wirtschaftlichen Beziehungen und der Handel mit Russland sind zwar bisher überschaubar, sollen aber ausgebaut werden. Zu diesem Zweck soll in diesem Jahr der zweite Russland-Afrika-Gipfel stattfinden. Bis heute spürbar sind außerdem die engen Beziehungen, die zwischen dem heute regierenden Afrikanischen Nationalkongress und der Sowjetunion während des Widerstandskampfs gegen das Apartheid-Regime bestanden. Auch unter vielen jüngeren Südafrikanern kommt Russland gut an.

Die südafrikanische Regierung hatte die eintägige Stippvisite des russischen Außenministers vorab als „normalen Besuch“ bezeichnet. Dass die beiden Länder auch militärisch zusammenarbeiten wollen, zeigte sich vor wenigen Tagen, als das südafrikanische Verteidigungsministerium eine gemeinsame Marineübung mit Russland und China vor der Ostküste des Landes bekannt gab. Die Übung soll im Februar stattfinden, wenn sich die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar erstmals jährt. Kritiker sprachen von einer fragwürdigen Übung zu einem ungünstigen Zeitpunkt, die die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und zu europäischen Ländern belasten könnte.

Kurz nach Lawrow wird die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen in Südafrika erwartet, zum Abschluss einer elf Tage langen Afrikareise. Die amerikanische Regierung hatte vor Kurzem Investitionen von 55 Milliarden Dollar auf dem Kontinent angekündigt. In Südafrika wird von der Finanzministerin außerdem ein Appell erwartet, auf eine umweltfreundliche Energieversorgung umzusteigen.

Ein Thema dürfte auch ein bisher nur vom Repräsentantenhaus verabschiedeter Gesetzentwurf sein, der afrikanische Regierungen und Unternehmen dafür bestrafen will, wenn sie „bösartige“ russische Einflussnahme unterstützen. Südafrikas Regierung hat mehrfach gefordert, den Gesetzentwurf zurückzuziehen.