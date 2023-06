Auch in der Nacht zum Sonntag gab es wieder Luftangriffe auf ukrainische Städte. Unterdessen geben bewaffnete russische Putingegner an, wieder auf russisches Gebiet vorgedrungen zu sein.

Das „Russische Freiwilligenkorps“ und die „Legion Freiheit Russlands“ – auf ukrainischer Seite kämpfende russische Freiwilligeneinheiten – veröffentlichten am Sonntag auf Te­legram Videos, die zeigen sollen, dass sie in einen Vorort der grenz­nahen russischen Kleinstadt Schebekino im Gebiet Belgorod vorgedrungen seien.

Zuvor hatte der Belgoroder Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow von einer „unruhigen Nacht“ ge­sprochen, in der die ukrainischen Streitkräfte mehrere Ortschaften mit Artillerie beschossen hätten. Er rief die Einwohner der grenznahen Ge­biete auf, ihre Häuser zu verlassen. Etwa 4000 Menschen wurden nach Angaben Gladkows in provisorischen Unterkünften untergebracht. Die Einheiten russischer Regime­gegner hatten schon am Donnerstag angegeben, bei Schebekino von der Ukraine aus auf russisches Gebiet eingedrungen zu sein.

In einem am Sonntagmittag verbreiteten Video bot der Kommandeur des „Freiwilligenkorps“, der russische Rechtsex­tremist Denis Nikitin, die Freilassung zweier gefangener russischer Soldaten an, wenn Gouverneur Gladkow am späten Nachmittag un­bewaffnet in die Kirche des Dorfes Nowaja Tawolschanka an der Grenze komme, um über die Lage in der Re­gion, seine persönliche Zukunft und die ganz Russlands zu reden. Die beiden russischen Soldaten nennen in dem Video ihre Namen, Dienstgrade und Heimatorte. Einer der beiden liegt, mit einer Rettungsplane be­deckt, auf einer Art Operationstisch.

Bei weiteren nächtlichen Luftangriffen Russlands auf die Ukraine sind in der Nacht zum Sonntag in der Nähe der Stadt Dnipro Wohnhäuser getroffen worden. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden dabei mindestens 22 Menschen verletzt und ein zwei Jahre altes Mädchen ge­tötet.

Zudem sind laut einem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe zwei Raketen auf einem Flugplatz in der Nähe der zentralukrainischen Stadt Kro­pywnyzkyj eingeschlagen. Zu mög­lichen Schäden auf dem Flugplatz äußerte er sich nicht. Auch Kiew galten in der Nacht zum Sonntag offenbar weitere Angriffe. Doch sei es der Luftabwehr wie schon in der Nacht auf Freitag gelungen, alle Angriffe abzuwehren.