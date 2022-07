Ukraine : Ein junges Paar, ein Baby und der Krieg

Aktualisiert am

Sie hatten alles vorbereitet für die Geburt ihres Kindes. Nur mit dem Krieg hatten sie nicht gerechnet. Seit Februar leben Artem und Anna in einem dauernden Hin und Her.

Glücklich zurück in Kiew: Anna und Artem mit Hund und Sohn Myron. Bild: Privat

Alles vorbereitet (27. Februar)

Ein halbes Jahr hatten sich Artem und Anna auf diesen Moment vorbereitet. Sie hatten Krankenhäuser und Ärzte abtele­foniert, ein Zimmer ausgesucht. Für den Fall der Fälle wollten sie bestens versorgt sein. Eine Tasche hatten sie schon gepackt, falls es spontan kommen sollte: das Kind, auf das sich beide so sehr freuen. Doch dann, wenige Tage vor der Geburt, griff Russland die Ukraine an. Auf diesen Tag hatten sie sich nicht vorbereitet.

Caroline O. Jebens Redakteurin im Ressort „Gesellschaft & Stil“. Folgen Ich folge

„Uns wurde schnell bewusst, dass wir vielleicht alles, wofür wir gearbeitet hatten, verlieren würden.“ Sie sitzen vor der ­Laptop-Kamera, es ist Sonntag, drei Tage nachdem sie ihre Wohnung in Kiew ver­lassen haben. Sie sehen müde aus, sprechen schnell. Zwei Tage waren sie unterwegs, seit einem Tag leben sie nun in einer fremden Wohnung in Wyhoda, einer Siedlung im Karpatenvorland, im Südwesten des Landes, „möglichst weit weg von Kiew“.