„Reißen Sie diese Mauer nieder“ : Selenskyj bittet Bundestag um mehr Hilfe

Der ukrainische Präsident wendet sich mit einer Videoansprache an das deutsche Parlament. Deutschland habe an der Isolation und Auslieferung der Ukraine an Russland mitgewirkt. Er fordert eine Flugverbotszone und eine Luftbrücke zur Evakuierung von Zivilisten.