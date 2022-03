Ukraine-Liveblog : Ukrainische Spionageabwehr stoppt mögliches Attentat auf Selenskyj

Aktualisiert am

Ukrainischer Präsident Selenskyj Bild: dpa

Selenskyj: Russische Armee hat in Cherson auf Demonstranten geschossen +++ Japan verärgert über Aussetzung von Friedensverhandlungen mit Russland +++ Russland: Beziehungen zu USA „am Rande des Zusammenbruchs“ +++ Russland will Hyperschall-Rakete weiter einsetzen +++ Russisches Gericht verbietet Facebook und Instagram +++ Deutschland will Ukraine weitere Waffen liefern +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.