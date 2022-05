Aktualisiert am

Ostukrainische Stadt Sjewjerodonezk von Russen umzingelt +++ Vereinte Nationen: Mehr als 4000 Zivilisten in Ukraine getötet +++ 70 weitere Leichen in Asow-Stahlwerk in Mariupol entdeckt +++ USA erwägen angeblich Lieferung von Raketenwerfern +++ alle Entwicklungen im Liveblog.