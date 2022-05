Asow-Stahlwerk : Ukraine strebt komplette Evakuierung an

Wochenlang verschanzten sich teils schwer verletzte ukrainische Soldaten in dem Stahlwerk in Mariupol. Jetzt gibt die Ukraine ihre letzte Bastion in Mariupol auf und überlässt den russischen Angreifern die Kontrolle über die zerstörte Hafenstadt.