München : Hunderte ukrainische Flüchtlinge kommen an

Circa 300 ukrainische Geflüchtete sind am Freitagmorgen in der bayerischen Landeshauptstadt angekommen. Dieser Zug kommt aus Budapest. Bei ihrer Ankunft werden die Geflüchteten dann von Helferinnen und Helfern verschiedenster Organisationen in Empfang genommen.