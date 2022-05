Aktualisiert am

Will sich an einem historischen Tag mit Kanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen: Wolodymyr Selenskyj Bild: dpa

Russland schließt taktischen Atomschlag gegen Ukraine derzeit aus +++ Russland: „Moskwa“ war nicht an Einsatz gegen Ukraine beteiligt +++ Deutschland will sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.