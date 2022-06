Aktualisiert am

Selenskyj: Krieg in der Ukraine kann nur militärisch beendet werden

Ukraine-Liveblog : Selenskyj: Krieg in der Ukraine kann nur militärisch beendet werden

Der ukrainische Präsident Selenskyj, bei einer Pressekonferenz Ende Mai in Kiew. Bild: dpa

Russland antwortet mit Militärmanöver in der Ostsee auf NATO-Übung +++ Scholz zu Besuch an NATO-Ostflanke in Litauen eingetroffen +++ Union: Spanien soll Ukraine deutsche Panzer liefern dürfen +++ alle Entwicklungen im Liveblog.