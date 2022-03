Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : UN-Sicherheitsrat tagt heute zu angeblichen Biowaffen in der Ukraine

Der UN-Sicherheitsrat in New York im Februar Bild: AP

USA bewilligen Direkthilfe für die Ukraine in Höhe von 14 Milliarden Dollar +++ Selenskij: Rund 100.000 Menschen gerettet +++ Pentagon: Russische Armee nähert sich Kiew +++ Russland spricht bei Angriff auf Geburtsklinik von Inszenierung +++ Altkanzler Schröder trifft Putin +++ Putin: Russland erhält alle Energieexporte aufrecht +++ Ehemaliges Atomkraftwerk in Tschernobyl wieder am Stromnetz +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.