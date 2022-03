Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : Russland will Militäreinsatz in der Region Kiew „radikal“ reduzieren

Selenskyj spricht via Videolink zum dänischen Parlament im Schloss Christiansborg Bild: dpa

Selenskyj fordert Handelsembargo gegen Russland +++ Ukraine und Russland verhandeln in Istanbul +++ Amnesty prangert russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.