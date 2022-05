Ukraine-Liveblog : Russland fürchtet stärkste Rezession seit fast 30 Jahren

Aktualisiert am

Nicht nur die Sanktionen treffen Russland hart – auch die hohen Verluste im Krieg fallen schwer ins Gewicht. Dieser zerstörte russische Panzer wurde Anfang April auf einer ukrainischen Autobahn zurückgelassen. Bild: Reuters

Ungarn will Veto gegen EU-Embargo einlegen +++ EU-Ratspräsident Michel muss sich in Odessa vor Raketenangriff retten +++ EU will im Juni Stellungnahme zum Beitrittsantrag der Ukraine vorlegen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.