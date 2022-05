Aktualisiert am

Prozess in Kiew: Russischer Soldat bekennt sich des Mordes schuldig

Ukraine-Liveblog : Prozess in Kiew: Russischer Soldat bekennt sich des Mordes schuldig

Der angeklagte russische Soldat Wadim Shishimarin im Gerichtsgebäude in Kiew. Bild: Reuters

Österreich will NATO weiterhin nicht beitreten +++ 959 ukrainische Soldaten haben sich laut Russland in Asow-Stahlwerk ergeben +++ Großbritannien: Russland mit erheblichen Ressourcenproblemen in der Ukraine +++ Schweden und Finnland beantragen NATO-Aufnahme +++ alle Entwicklungen im Liveblog.