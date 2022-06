Aktualisiert am

Ein Mann steht vor den Trümmern eines Hauses in Lyssytschansk. Bild: Laif

Ukraine: Russland hat zwei Getreidelager in Mykolajiw bombardiert +++ UN-Sicherheitskreise: Bewegung bei Verhandlungen zu russischer Getreideblockade +++ Microsoft: Russische Hacker greifen Regierungscomputer in NATO-Ländern an +++ alle Entwicklungen im Liveblog.