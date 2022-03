Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : Russische Truppen halten offenbar 400 Geiseln in Krankenhaus in Mariupol

Ein Mann steht vor einem niedergebrannten Wohnhaus in Mariupol. Bild: AP

Ukraine kündigt Gegenoffensive an +++ 175.000 Flüchtende bereits in Deutschland +++ Wissing: Vorerst keine neuen Sanktionen gegen Russland +++ Explosionen in Kiew +++ Ukrainischer Botschafter: Schröder-Besuch bei Putin war „nutzlos“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.