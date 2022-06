Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : Russische Statthalterin: Referendum in Gebiet um Melitopol geplant

Ein russischer Soldat steht Wache, während Bewohner im Zentrum von Melitopol spazieren gehen. Bild: dpa

Merkel zur Ukraine: „Was hat man vielleicht versäumt?“ +++ Rund 800 Zivilisten harren mutmaßlich in Chemiefabrik in Sewerodonezk aus +++ Selenskyj: Krieg in der Ukraine kann nur militärisch beendet werden +++ alle Entwicklungen im Liveblog.