Ein Einkaufszentrum in Krementschuk nach dem Einschlag einer russischen Rakete Bild: Volodymyr Zelensky/Telegram

Putin will an G-20-Gipfel im Herbst teilnehmen +++ NATO will mehr als 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen +++ Ukrainischer Präsident bittet G-7-Staaten um Hilfe +++ alle Entwicklungen im Liveblog.