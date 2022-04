Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : Russen beschießen fünf Bahnhöfe in West- und Zentralukraine

Eine beschädigte Bahnlinie in der Nähe der ukrainischen Stadt Tschernihiw. Das Foto wurde am 4. April aufgenommen. Bild: EPA

Großbrand in russischem Öldepot nahe ukrainischer Grenze +++ Frauen und Kinder senden per Video Hilfsappell aus Stahlwerk in Mariupol +++ Neue US-Hilfen für Ukraine +++ Alle Entwicklungen im Liveblog