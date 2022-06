Aktualisiert am

Putin will an G-20-Gipfel im Herbst teilnehmen

Der russische Präsident Wladimir Putin im Juni Bild: via REUTERS

NATO will mehr als 300.000 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen +++ Ukrainischer Präsident bittet G-7-Staaten um Hilfe +++ Insider: Russische Zinszahlungen in Taiwan ausgeblieben +++ alle Entwicklungen im Liveblog.