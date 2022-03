Aktualisiert am

Putin: Keine Entschuldigung für die „Spezialoperation“ in der Ukraine

Ukraine-Liveblog : Putin: Keine Entschuldigung für die „Spezialoperation“ in der Ukraine

Wladimir Putin auf einem vom Kreml verbreiteten Foto bei dem Treffen mit Alexandr Lukaschenko in Moskau Bild: AP

Russischer Präsident sieht „positive Veränderungen“ in Verhandlungen +++ Borrell: EU will Militärhilfe für Ukraine verdoppeln +++ Rettungsdienste: Luftangriffe auf zivile Ziele in Dnipro +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.