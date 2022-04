Verteidigungsministerin Christine Lambrecht vor einem Schützenpanzer Typ Puma im Februar 2022 Bild: dpa

Brasilien will Munition für Panzer an Ukraine verkaufen +++ Putin droht mit „blitzschnellen“ Schlägen bei Einmischung von außen +++ CNN: Videos zeigen russische Soldaten in der Nähe von Leichen in Butscha +++ alle Entwicklungen im Liveblog.