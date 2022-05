Schweden : Regierende Sozialdemokraten wollen NATO-Beitritt

In Schweden haben sich die regierenden Sozialdemokraten am Sonntag für einen Beitritt des Landes zur Nato ausgesprochen. Ministerpräsidentin Magdalena Andersson peilt die Unterstützung des Parlaments für einen Nato-Antrag ihres Landes für Montag an.