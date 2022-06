Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Berlin Bild: AFP

Rund 800 Zivilisten harren mutmaßlich in Chemiefabrik in Sewerodonezk aus +++ Selenskyj: Krieg in der Ukraine kann nur militärisch beendet werden +++ Russland antwortet mit Militärmanöver in der Ostsee auf NATO-Übung +++ alle Entwicklungen im Liveblog.