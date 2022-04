Aktualisiert am

Ukraine-Liveblog : Mehrere Raketen nach ukrainischen Angaben in Odessa eingeschlagen

Blick über die Küste von Odessa am Schwarzen Meer Bild: AFP

Offener Brief an Scholz: Deutschland soll Waffenlieferungen beenden +++ Großbritannien: Russische Offensive im Donbass stockt +++ Treffen in Ramstein: Militärchefs aus 20 Ländern erwartet +++ Alle Entwicklungen im Liveblog