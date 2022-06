Bundeskanzler Olaf Scholz Bild: AFP

Gouverneur: Haben Kontrolle über Chemiefabrik Azot in Sewerodonezk +++ Russland verteilt erste Pässe an Ukrainer in besetzten Gebieten +++ Von der Leyen in Kiew: „Teilen Tränen über verlorene Leben“ +++ US-Präsident: Selenskyj hat Warnungen vor russischem Angriff ignoriert – Kiew reagiert verstimmt +++ alle Entwicklungen im Liveblog.