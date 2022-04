Aktualisiert am

das Asowstal-Stahlwerk in Mariupol Bild: EPA

Verschanzter Kommandeur appelliert an Deutschland: „Mariupol ist noch zu retten!“ +++ Putin will Stahlwerk Asowstal blockieren statt stürmen +++ Schojgu spricht von Einnahme Mariupols +++ Baerbock: Lage in Mariupol „kaum zu ertragen“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog