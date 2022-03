Selenskyj vor US-Kongress : „Wir brauchen Sie jetzt“

Per Videoschalte war der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch bei den US-Kongressabgeordneten in Washington D.C. zu Gast. Dabei bat er die USA eindringlich um Unterstützung und erinnerte sie an einen früheren Überraschungsangriff.