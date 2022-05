Krieg in der Ukraine : Raketenangriffe und Tränengas

Jedes Land, das in der Ukraine eingreifen wolle, werde umgehend eine Antwort von Russland erhalten, sagte der russische Präsident Wladimir Putin vor Abgeordneten in St. Petersburg. Derweil vermutet die ukrainische Regierung in Kiew, dass Russland mit einem angeblichen Referendum eine neue Separatisten-Region im Süden schaffen will.