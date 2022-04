50 Tage nach Kriegsbeginn : Bilder aus dem umkämpften Mariupol

Einige Menschen versuchen in der zerbombten Stadt am Asowschen Meer weiter zu überleben. Mariupol ist zurzeit einer der am stärksten betroffenen Orte im Kampf zwischen dem russischen Militär und den ukrainischen Streitkräften.