„Ringtausch“ bei Waffenlieferungen an Ukraine: Wirtschaftsminister Robert Habeck Bild: dpa

Ukrainischer Kommandeur in Mariupol bittet um Evakuierung in Drittstaat +++ Melnyk trifft sich mit SPD-Chefin Esken +++ EU-Ratspräsident Charles Michel überraschend in Kiew+++ Selenskyj: „Moralische Pflicht“ zu Waffenlieferungen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog