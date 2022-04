Aktualisiert am

Großbritannien warnt vor Einsatz von Phosphormunition in Mariupol

Ukraine-Liveblog : Großbritannien warnt vor Einsatz von Phosphormunition in Mariupol

Aufräumarbeiten in Mariupol am 10. April 2022 Bild: Reuters

Bericht: Finnland und Schweden schon im Sommer in der NATO +++ Weltbank: Russlands Angriffskrieg halbiert ukrainische Wirtschaftsleistung +++ Österreichs Kanzler wird Putin am Montag in Moskau treffen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog