Aktualisiert am

Bewaffnete Milizionäre der „Volksrepublik Donezk“ tragen erbeutete Waffen. Bild: Alexei Alexandrov/AP/dpa

Referendum in Region Melitopol geplant +++ Merkel zur Ukraine: „Was hat man vielleicht versäumt?“ +++ Rund 800 Zivilisten harren mutmaßlich in Chemiefabrik in Sewerodonezk aus +++ alle Entwicklungen im Liveblog.