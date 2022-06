Ukraine-Liveblog : First Lady Selenska: Russen verüben Sexualverbrechen wie IS in Syrien

Liveblog: First Lady Selenska: Russen verüben Sexualverbrechen wie IS in Syrien

First Lady Selenska: Russen verüben Sexualverbrechen wie IS in Syrien

Ukrainische Medien: Explosionen in Saporischschja und Dnipro +++ 120.000 in Georgien für EU-Beitritt auf der Straße +++ Bundesinnenministerin Faeser lobt „überwältigende Hilfsbereitschaft“ der Deutschen +++ Ukraine gibt wochenlangen Kampf um Sewerodonezk auf +++ alle Entwicklungen im Liveblog.