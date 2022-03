Aktualisiert am

Eine Gruppe von Männern vor zerstörten Häusern in Mariupol Bild: Reuters

Lambrecht und Stoltenberg stellen weitere Truppen für NATO-Ostflanke in Aussicht +++ Bislang etwa 200.000 Flüchtlinge in Deutschland registriert +++ Scholz: „Die NATO wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen“ +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.