Evakuierungen in Mariupol : Busse bringen Zivilisten aus belagertem Stahlwerk

Mit dem Roten Kreuz an der Spitze des Konvois wurden weitere Zivilisten aus dem Stahlwerk Azovstal evakuiert. Vom belagerten Industriekomplex in Mariupol ging es für die Evakuierten in Richtung des von Separatisten kontrollierten Donezk in der Ostukraine.