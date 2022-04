Olaf Scholz am Donnerstag in Tokio Bild: EPA

Medwedew vergleicht Bundestag wegen Waffenlieferung mit Nazi-Zeit +++ Die ukrainische Führung kündigt Angriffe auf Ziele in Russland an +++ Russische Armee erhöht Tempo der Angriffe im Osten +++ Verteidigungsminister in Kiew erwartet „äußerst schwierige Wochen“ +++ UN-Generalsekretär Guterres in der Ukraine +++ alle Entwicklungen im Liveblog.