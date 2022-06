Der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe am Sonntag auf einer Konferenz in Singapur. Bild: Reuters

Scholz will offenbar noch im Juni nach Kiew reisen +++ Gouverneur: Haben Kontrolle über Chemiefabrik Azot in Sewerodonezk +++ Russland verteilt erste Pässe an Ukrainer in besetzten Gebieten +++ alle Entwicklungen im Liveblog.