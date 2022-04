Aktualisiert am

Brasilien plant Munition für Gepard-Panzer an Ukraine zu verkaufen

Niedersachsen: Ein Flakpanzer vom Typ Gepard fährt auf dem Truppenübungsplatz in Munster. Bild: dpa

CNN: Videos zeigen russische Soldaten in der Nähe von Leichen in Butscha +++ Russland: Haben größere Waffenlieferung an Ukraine vernichtet +++ Polens Regierungschef: Russischer Lieferstopp „direkter Angriff“ +++ alle Entwicklungen im Liveblog.