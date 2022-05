Aktualisiert am

Ein zerstörtes Haus in Odessa nach einem früheren Raketenangriff

US-Präsident Joe Biden Bild: dpa

Russland feuert am Abend wieder Raketen auf Odessa +++ Russland fürchtet stärkste Rezession seit fast 30 Jahren +++ Ungarn will Veto gegen EU-Embargo einlegen +++ EU-Ratspräsident Michel muss sich in Odessa vor Raketenangriff retten +++ Alle Entwicklungen im Liveblog.