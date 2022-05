Bundestag : Hitzige Debatte über schwere Waffen für die Ukraine

„Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind.“ In der Bundestagsdebatte über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kochten am Donnerstag die Emotionen hoch. Für Kanzler Olaf Scholz hagelte es Kritik, vor allem durch den Fraktionsvorsitzenden der CDU, Friedrich Merz.