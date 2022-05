Straßenausstellung in Kiew : Zerstörtes russisches Kriegsgerät am Straßenrand

Vor dem Militärgeschichtlichen Museum der Ukraine in Kiew steht in Kampfhandlungen zerstörtes russisches Kriegsgerät. Veteran Pawlo Netesow möchte so erreichen, dass die Betrachter einen realistischen Eindruck von den Kämpfen bekommen.