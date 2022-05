Aktualisiert am

Eine alte Frau steht vor den Trümmern ihres Hauses in Bakhmut in der Region Donbass. Bild: AFP

Ukraine: "Sehr schwierige Lage" in der Industriestadt Sewerodonezk +++ Ukrainische Polizei: Mussten mindestens 150 Menschen in Lyssytschansk in Massengrab beisetzen +++ USA, EU und Großbritannien: Werden bei Aufklärung von Kriegsverbrechen helfen +++.alle Entwicklungen im Liveblog.