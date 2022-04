Raketen-Einschläge : Ostukrainische Stadt Sewerodonzek unter Beschuss

Die ostukrainische Stadt Sewerodonezk ist unter anhaltendem Beschuss geraten. In regelmäßigen Abständen schlagen derzeit Granaten und Raketen in der Stadt in der Region Luhansk ein. Dutzende Gebäude wurden laut ukrainischen Behörden beschädigt. Sewerodonezk ist die am weitesten im Osten gelegene Stadt, die noch von der ukrainischen Armee gehalten wird.