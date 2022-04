Ukraine-Liveblog : Selenskyj: Russland sammelt zusätzliche Kräfte für Angriffe im Osten

Aktualisiert am

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Bild: dpa

Scholz verteidigt seine Ukraine-Politik +++ Großbritannien: Moskau nutzt Troll-Fabrik für Desinformationskampagne +++ Russland: Mehr als 200 ukrainische Soldaten am Samstag getötet +++ Rund 20 Zivilisten entkommen aus dem umkämpften Stahlwerk in Mariupol +++ Johnson und Macron sichern Selenskyj Unterstützung zu +++ Friedrich Merz will angeblich nach Kiew reisen +++ alle Entwicklungen im Liveblog.